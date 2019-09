Cresce il costo di servizi e bollette anche senza la mina dell’Iva

Il trend è confermato anche dall’Autorità di vigilanza delle comunicazioni (Agcom): «Nel settore della telefonia mobile ci sono state in questi mesi estivi e pre-estivi numerose variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nella direzione di un aumento dei prezzi su cui l’Autorità sta svolgendo la sua attività di vigilanza in virtù della quale ha già aperto diversi procedimenti sanzionatori, in quanto tali manovre sono apparse in contrasto con la disciplina di settore in materia di tutela degli utenti».

I risparmi

In ribasso, oltre alla voce Internet per i single che ha subito un calo dell’8,3%, c’è il gas che quest’anno ha fatto registrare un calo medio tra il 6 e il 7% nei tre profili-tipo considerati. In questo caso, così come per l’energia, la simulazione si basa sulle tariffe di maggior tutela, fissate dall’Autorità per l’energia e il gas (Arera). Le variazioni dunque sono prevalentemente legate agli andamenti delle materie prime.

Per l’energia, però, si avvicina la fatidica data di luglio prossimo, quando, con la scomparsa delle tariffe di maggior tutela, sarà completata la liberalizzazione dei prezzi. Ma il rischio di un surriscaldamento della bolletta sembra scongiurato: «Non siamo all’anno zero – commenta il presidente di Arera, Stefano Besseghini – perché già meta degli utenti è passata al mercato privato. Senza contare che abbiamo visto come soprattutto all’inizio di ogni cambiamento le tariffe siano piuttosto stabili». E ancora: «La competizione più che sui prezzi, credo, si avrà sulla qualità tecnica del servizio e sull’arricchimento delle offerte al consumatore». Arera ha già lanciato un comparatore indipendente delle tariffe (www.ilportaleofferte.it).

