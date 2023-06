Prezzi alla produzione giù del 2,3%. Pesa il calo dell’energia

Già i dati di aprile avevano fatto vedere qualche riduzione, anche se le medie erano influenzate soprattutto dall’energia. Al netto della componente energetica, i prezzi erano stati infatti registrati come stazionari su base mensile e in crescita su base annua del 4,2%, ad ogni modo rallentando rispetto al +6,2% di marzo.

Gentiloni: "Calo prezzi energia riporta potere d'acquisto a settori interni economia"

Nella media, la manifattura ad aprile aveva ridotto i prezzi dello 0,2% ma numerosi settori, tra cui alimentare, abbigliamento, metallurgia, elettronica e macchinari, vedevano ancora un segno più rispetto a marzo. E nella media delle attività manifatturiere si vedeva ancora, nonostante tutto, un progresso tendenziale dei prezzi del 3,2%, con picchi ben superiori in singole categorie. Ad esempio nell'alimentare, con listini più alti di oltre nove punti rispetto a quanto accadeva nell'aprile del 2022, così come in crescita erano tutti gli altri comparti esterni all'energia ad eccezione della metallurgia.

La discesa dei prezzi dell’energia è ad ogni modo il tema principale che guida ogni narrazione e guardando i valori del gas la caduta pare essersi arrestata, ponendo qualche dubbio sulla discesa dei listini dei prossimi mesi: i 45 euro per Mwh medi di aprile sono scesi infatti a quota 34 il mese successivo ma nella media di giugno si resta ancorati poco oltre quota 32.

Situazione non dissimile per l’energia elettrica, scesa nel Pun da 135 euro per Mwh a 106 (maggio) e ora a 104.

In entrambi i casi, per gas ed energia elettrica, siamo comunque ancora su livelli almeno doppi rispetto al periodo pre-crisi. E il nodo-energia resta un’emergenza per interi settori industriali.