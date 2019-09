Prezzi Rc auto ai minimi grazie alla scatola nera

Ma ai cali dei prezzi medi si contrappone un aumento della dispersione, cioè delle differenze tra i valori più bassi e quelli più alti.

Significa che gli assicurati con i profili di rischio più sfavorevoli (per esempio, classe di merito alta e residenza in zone caratterizzate da elevata sinistrosità, incidenza di frodi e/0 alti costi di riparazione) sono penalizzati più di prima. Pare così attenuarsi il principio di mutualità che caratterizza tutte le assicurazioni, ma in compenso si trattano meglio i clienti classificabili come più virtuosi. Lo si fa ora che la diffusione della scatola nera probabilmente consente di effettuare questa classificazione con minori incertezze che in passato.

«Il fatto che vi sia uno sconto medio del 34% - dichiara l’Ivass al Sole 24 Ore - significa che le compagnie utilizzano la leva sconto per differenziare tra gli assicurati. E significa anche che i prezzi utilizzati dai comparatori online sono parziali, non solo perché limitati alle imprese aderenti, ma anche perché risentono delle diverse politiche di sconto delle compagnie. Evidentemente la tariffa non è più rappresentativa del rischio del ramo ma viene sovrastimata al fine di utilizzare la leva dello sconto per selezionare la clientela».

Il 50% degli assicurati paga meno di 362 euro, il 90% degli assicurati meno di 628 euro e solo il 10% per cento degli assicurati meno di 226 euro. Con questi dati dovrebbe anche ridursi il divario tra l’Italia è i principali Paesi Ue.

Ma questo si saprà solo alla fine del prossimo inverno: i dati europei raffrontabili sono solo quelli su base annuale, quindi non si sa se nel secondo trimestre i prezzi siano scesi in modo marcato anche negli altri Paesi.