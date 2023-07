Prezzi record per nuove attribuzioni di dipinti classici da Christie’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il catalogo di dipinti classici «Old master Part I» proposto da Christie's il 6 luglio nell'ambito della ‘Classic Week' a Londra ha sfiorato 54 milioni di sterline di realizzo, grazie a 28 lotti venduti dei 38 proposti (dopo il ritiro di due lavori minori fra cui una scultura). Il catalogo comprendeva anche due ‘Libri delle Ore' miniati, di cui uno è andato invenduto, e tre sculture di cui una di scuola francese invenduta e un busto del Canova dal realizzo milionario.

In compenso, sempre il 6 luglio il precedente catalogo «The Exceptional Sale» di arredi e sculture d’epoca ha incluso un grandioso ritratto di Luigi XIV di Francia, versione di un noto dipinto conservato a Versailles realizzata dalla Studio di Hyacinthe Rigaud che ha decuplicato la stima bassa fermandosi a 1,9 milioni con le commissioni.

Solo tre i lotti protetti da garanzia, rivelatasi essenziale per l'aggiudicazione del lavoro che è giunto in asta con la stima più elevata di 6-8 milioni di £, una complessa scena della ‘Sepoltura di Cristo' dai tipici colori sgargianti e forme inusuali dipinte da El Greco, finita al garante per 6,3 milioni di £ con le commissioni senza rilanci.

Il quattrocentesco «Ritratto femminile» di Hans Memling ha ricevuto, invece, un paio di rilanci oltre la stima bassa garantita, superando di poco il milione di sterline, grazie alle commissioni.

Michael Sweerts, «The artist’s studio with a Seamstress»

Rembrandt Harmensz, ritratto di Jan Willemsz. van der Pluym (c.1565-1644), e di Jaapgen Carels (1565-1640)

Doménikos Theotokópoulos, detto El Greco, «The Entombment of Christ»

Le tre riscoperte hanno guidato i realizzi

Ha scatenato, invece, una protratta ma serrata competizione a colpi di rilanci una grande tela di oltre un metro recentemente scoperta e attribuita all'artista brussellese Michael Sweerts raffigurante lo studio dell'artista alla metà del Seicento con una sarta che cuce. La ricca e dettagliata composizione dello studio d’artista con diverse figure e cammei di opere d'arte era nota da varie copie, ma questo originale firmato era sconosciuto ed è emerso da una casa in Francia in condizioni straordinariamente intatte. Tutte premesse perché l’opera superasse di sei volte la stima bassa di 2-3 milioni fermandosi a 12,6 milioni di £, ovviamente ha registrato il nuovo prezzo record per l'artista.

Altra riscoperta dello stesso periodo ma proveniente da Amsterdam per il secondo lotto a superare la soglia dei dieci milioni, una coppia di ritratti di un uomo e una donna dipinta da Rembrandt su due pannelli ovali di piccole dimensioni, entrambi dai vestiti severi neri da cui si stacca il consueto enorme merletto bianco al collo. La coppia realizza 11,2 milioni di £ da una stima di 5-8 milioni, ritornando sul mercato da Christie's dopo due secoli.

Garanzia superata e record anche per una composizione a fondo oro del fiesolano Fra Angelico, che ha raggiunto il mezzo della stima a 5 milioni di £ con un solo rilancio oltre la stima bassa garantita di 4 milioni di £. La qualità e dimensione di questa rara Crocifissione hanno contributo al miglior risultato per un'opera italiana in catalogo, superando il celebrato ‘Busto di Elena' scolpito dal Canova nel 1816-17 e da sempre in una collezione inglese, aggiudicato a 3,5 milioni di £, dopo una breve serie di rilanci fra due clienti al telefono da una stima di 2.5-4 milioni di £.

Guido Di Piero, Fra Giovanni da Fiesole, «The Crucifixion with the Virgin, Saint John the Baptist and the Magdalen»

Artemisia Gentileschi, «Allegory of Sculpture»

Altri dipinti italiani e delle provincia

Le scuole italiane e olandesi costituivano la maggioranza dei lotti con 15 lavori ciascuno, fra cui spicca il risultato di un altro dipinto recentemente riattribuito ad Artemisia Gentileschi, una femminile ‘Allegoria della Scultura' contesa da diversi compratori fino a oltre 1,8 milioni di £, sei volte la stima bassa di 300-400mila £. È rimasta invenduta, invece, una ‘Natività' cinquecentesca del Luini di grandi dimensioni, ferma alla stima di 1-1,5 milioni di £, nonché entrambe le figure maschili barbute del bolognese Ubaldo Gandolfi. L'altro grande maestro del ritratto del ‘600, Rubens, ha ottenuto risultati oltre le stime per uno sketch dell'«Ecce Homo» aggiudicato a 1 milione da una stima di 600-800mila £, e per una ritratto maschile conteso fino a 800mila £, 4 volte la stima bassa.

Risultati altalenanti per la famiglia Brueghel: una ‘Allegoria della Primavera' di Pieter il Giovane è stata contesa fino a 1,7 milioni da una stima di 600-800mila £, mentre una inquietante e complessa scena dell'inferno di Jan Brueghel il Vecchio è passata di mano sotto la stima di 1,5-2,5 milioni, dopo un solo rilancio che ha sfiorato 1,5 milioni con le commissioni.

L'esito dell'asta da Christie's ha confermato il favore da parte dei collezionati di dipinti antichi per i tempi lunghi dell’investimento, pronti a premiare rarità, qualità e assenze dal mercato per lunghi periodi, rigettando invece buona parte del mercato speculativo.

Antonio Canova, 1816-17, busto di Elena