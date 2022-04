Prezzi Usa alle stelle. Quanto la Borsa è ormai abituata alle «cattive notizie»?

3' di lettura

I mercati appaiono ormai talmente assuefatti alle fiammate dell’inflazione da non scomporsi di fronte a un dato, quello in arrivo dagli Stati Uniti, che segnala sì una dinamica dei prezzi mai così sostenuta da oltre 40 anni, ma che in definitiva non si allontana poi molto dalle pur fosche previsioni. La reazione piuttosto contenuta, se non addirittura favorevole degli investitori, a Wall Street così come in Europa, sembra in effetti potersi spiegare soltanto con l’assenza di una nuova, ennesima, ...