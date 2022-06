Prezzo benzina alle stelle / Fiat Tipo hybrid

La versione Station Wagon della nuova Tipo è declinata su un’unica “anima”, Life, sviluppata su quattro allestimenti: Tipo, City Life, City Sport e Life, alle quali si aggiunge la variante Business. I fari sono completamente ridisegnati e adottano la tecnologia full-led sia nell'anteriore che al posteriore: esaltano le linee della vettura e le conferiscono un look più moderno oltre ad aumentare la sicurezza attiva e passiva grazie alla maggiore visibilità. Inoltre, coerentemente con la ricerca di maggiore sostenibilità in ogni piccolo dettaglio, riducono il consumo di energia elettrica a bordo e di conseguenza di anidride carbonica emessa. Al nuovo abitacolo con cluster digitale Tft da 7” che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico si abbinano la nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25” e l’inedito volante più elegante e sportivo. Ulteriore attenzione è stata dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi per il clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black. Nel dettaglio la Fiat Tipo station wagon 1.5 7M Hybrid City Life è lunga 457 cm, larga 179 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 550 litri. Nella versione 1.5 7M Hybrid City Life costa 29.450 euro con motore ibrido benzina di 1.469 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 240 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 118 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 206 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.435 kg.

