Prezzo benzina alle stelle / Ford Fiesta ibrida

Bassi consumi per Ford Fiesta, grazie alla presenza della motorizzazione 1.0 Ecoboost Hybrid. Il design audace e distintivo innalza a un nuovo livello l'estetica della Fiesta, che grazie anche ai dettagli di stile e alla gamma di colori ampliata per gli esterni, al design dei cerchi e alle finiture interne, non passa di certo inosservata. Per garantire una dotazione più completa e permettere un'esperienza di guida connessa e smart, Fiesta è equipaggiata con tecnologie di ultima generazione. Per la prima volta i vari allestimenti sono dotati di fari a Led con l'innovativa tecnologia Matrix (optional). Novità è anche il quadro strumenti con display digitale da 12,3” che fornisce al guidatore tutti i dati utili per viaggiare con serenità. Fanno, inoltre, il loro debutto a bordo anche le funzioni Local Hazard Information e Wrong-Way Alert, incluse in una suite di funzionalità di assistenza alla guida. Le opzioni di propulsione elettrificate consentono di risparmiare carburante e ridurre le emissioni portando al massimo il piacere di guida. La tecnologia mild hybrid contribuisce a ottimizzare efficienza e consumi potenziando la dinamica di guida con un'accelerazione più reattiva. La propulsione si integra con l'opzione di cambio automatico a sette rapporti PowerShift capace di garantire un cambio marcia rapido e fluido. Nel dettaglio la Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid St-Line è lunga 405 cm, larga 174 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 292 a 1.093 litri. Nella versione 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line costa 22.600 euro con motorizzazione ibrida benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 92 kW/125 cavalli ed una coppia massima di 210 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 136 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.136 kg.

Per saperne di più clicca sul listino