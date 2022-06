Prezzo benzina alle stelle / Honda Jazz ibrida

Motorizzazione ibrida e bassi consumi per l'ultima generazione di Honda Jazz. La Jazz offre un’esperienza di guida superiore grazie a prestazioni dinamiche ed efficienti fornite dalla tecnologia ibrida Honda e:Hev. La compatta offre inoltre ancora più comfort a bordo, tecnologia intuitiva di ultima generazione, connettività avanzata e servizi fruibili anche da remoto per una perfetta integrazione tra gli occupanti e la vita di tutti i giorni. La capacità di carico del bagagliaio con i sedili posteriori in posizione parte da 298 litri e sale a 1.203 litri (fino al tetto con i sedili posteriori reclinati). Un risultato ottenuto grazie ad un'intelligente progettazione dell'abitacolo e dei componenti della trasmissione ibrida, integrati all'interno del telaio e del vano motore. Un altro elemento chiave per massimizzare lo spazio dell'abitacolo è stato il posizionamento del serbatoio di carburante al centro del telaio, al di sotto dei sedili anteriori. Nel dettaglio la Honda Jazz Hybrid 1.5 eCvt Elegance è lunga 404 cm, larga 169 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 304 a 1.203 litri. Nella versione 1.5 eCvt Elegance costa 24.000 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.499 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 80 kW/109 cavalli ed una coppia massima di 253 Nm a 4.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 102 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.304 kg.

