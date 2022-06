Prezzo benzina alle stelle / Peugeot 508

Bassi consumi per la Peugeot 508 station wagon, grazie alla motorizzazione ibrida plug-in. La 508 sw mantiene tutte le caratteristiche stilistiche del design innovativo introdotto da Peugeot con la berlina, adottando un profilo molto dinamico grazie alle proporzioni dei volumi. Rispetto alla berlina è leggermente più alta e lunga e si caratterizza per un profilo con linee tese e fluide sovrastate da una linea del padiglione bassa e spiovente. Tra le primizie le porte prive di cornici ai finestrini, che contribuiscono ad ottenere uno stile ancora più ricercato e strizzano l'occhio al mondo delle coupé. Il bagagliaio presenta una capienza variabile da 530 a 1.780 litri. La modularità è una delle caratteristiche fondamentali della 508 station wagon, che presenta un divano posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 dotato della funzione Magic Flat che consente di ribaltare immediatamente le due parti del divano agendo su due comandi accessibili ai lati del vano di carico. Nel dettaglio la Peugeot 508 SW Hybrid 225 e-Eat8 Gt è lunga 479 cm, larga 186 cm, alta 142 cm con un bagagliaio da 530 a 1.780 litri. Nella versione Hybrid 225 e-Eat8 GT costa 52.350 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 133 kW/225 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 38 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 230 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.820 kg.

Per saperne di più clicca sul listino