Prezzo benzina alle stelle / Volkswagen Polo metano

L'alimentazione a metano contribuisce a contrastare il caro carburanti per i proprietari della Volkswagen Polo. L'aggiornamento della sesta generazione della compatta Volkswagen porta con sé un design esterno evoluto e affinato, mentre all'interno tanti contenuti tecnologici mutuati dai segmenti superiori rendono disponibili sulla Polo i livelli più avanzati di assistenza alla guida, connettività e digitalizzazione. Forte di oltre 45 anni di storia e 18 milioni di unità vendute, la nuova Polo propone una gamma completamente rinnovata negli allestimenti e nella dotazione di serie, notevolmente più ricca. Nell'abitacolo si distingue per la strumentazione digitale Digital Cockpit (di serie), il volante multifunzione ridisegnato e sistemi di infotainment di ultima generazione. La cinque porte compatta si avvicina alle Volkswagen dei segmenti superiori anche dal punto di vista della sicurezza e dell'assistenza alla guida: una novità assoluta è l'IQ.Drive Pack con Travel Assist: sistemi quali, tra gli altri, il volante con superfici capacitive, il cruise control con regolazione automatica della distanza (anche predittivo) e l'assistenza per il mantenimento della corsia si fondono in un nuovo sistema che consente la guida parzialmente automatizzata di livello 2 fino a 210 km/h. Nel dettaglio la Volkswagen Polo 1.0 Tgi è lunga 407 cm, larga 175 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 251 a 1.025 litri. Nella versione 1.0 Tgi costa 21.150 euro con motore a metano di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 66 kW/90 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 9 litri. Le emissioni di CO2 sono di 105 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.305 kg.

