Prezzo alle stelle della soia e moratoria del debito: l’Argentina tira il fiato?

Dall'esplosione della crisi pandemica, la banca centrale argentina aveva de facto abbandonato la politica di stretto controllo della base monetaria (crescita 0%) concordata con il FMI nel programma di aggiustamento del 2018. Con l'economia bloccata da lockdowns lunghissimi, il governo è tornato a stampare moneta a ritmi elevati per soddisfare le esigenze immediate, mettendo in circolo circa 1.000 miliardi di peso in poco più di 4 mesi.

La crescita incontrollata della base monetaria ha implicato delle forti pressioni al ribasso sul tasso di cambio con il Dollaro, che la banca centrale non ha avuto la forza di contrastare dato il livello esiguo di riserve in valuta.

Come conseguenza, il tasso di cambio ha ripreso a deprezzarsi in maniera sostenuta, soprattutto sul mercato non ufficiale (area rossa). Il divario tra tasso di cambio ufficiale e quello non ufficiale praticato nei confronti di cittadini e visitatori esteri, già significativo dopo le elezioni di agosto 2019, è letteralmente esploso da marzo 2020 con differenze di oltre il 100%.

IL TASSO DI CAMBIO PESO/DOLLARO, SIA UFFICIALE CHE NON UFFICIALE, E DALL’ALTRO IL LIVELLO DELLE RISERVE UFFICIALI DELLA BANCA CENTRALE ARGENTINA ESPRESSE IN MILIARDI DI $ NEGLI ULTIMI 28 MESI

In concomitanza con il quadro favorevole sui mercati dei beni agroalimentari, si può apprezzare da gennaio 2021 la frenata del deprezzamento del cambio, che da allora è rimasto largo circa stabile intorno a quota 97 sui mercati ufficiali e 150 su quelli non ufficiali. Anche la crescita della base monetaria si è stabilizzata intorno ai 2.500 miliardi di peso. Con un po' di fortuna dunque il governo Fernandez potrebbe godere, nei prossimi mesi di ripresa economica globale, di una fragile tregua anche dal lato dell'economia reale.

Purtroppo storicamente una ripresa export-driven per un Paese fortemente dipendente dai prezzi delle commodity si è sempre rivelata impossibile. I prezzi internazionali sono troppo volatili e l'andamento del prezzo della soia osservato nelle ultime due settimane lo sta dimostrando ampiamente: dopo una crescita impetuosa del 100% in 12 mesi, il prezzo ha subìto una battuta d‘arresto cedendo il 13% a causa di prospettive incerte sui rendimenti dei raccolti e per via di una sterzata improvvisa della Presidenza USA di Biden, che potrebbe agevolare i produttori di petrolio e penalizzare quelli di bio-carburanti. Potrebbe essere un'oscillazione momentanea del prezzo, ma tanto è bastato a frenare il recupero delle riserve valutarie del Paese.