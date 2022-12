Prezzo del vino nei supermercati: Federvini e Uiv contro lo stop ai listini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mondo del vino tra due fuochi. Mentre da un lato aumentano ancora i listini delle materie prime (a cominciare dall'energia) e dei materiali (primo tra tutti il vetro) dall'altro la grande distribuzione (che veicola la fetta maggiore dei volumi di vino in Italia) fa fronte comune e resiste a ogni richiesta di ritocco dei listini sugli scaffali. Un fuoco incrociato che rischia di pregiudicare i conti delle cantine nel 2023.

È l’allarme lanciato con una nota congiunta dalle due principali organizzazioni delle imprese vitivinicole: Federvini e Unione italiana vini.

«Il nuovo anno – si legge nella nota – si aprirà con un nuovo aumento dei prezzi del vetro di circa il 20%. Il nuovo incremento chiesto dai fornitori si aggiunge al +48% riscontrato nel corso del 2022. Numeri che rischiano di far piombare in recessione un comparto fin qui in buona salute».

Il tutto poi ulteriormente complicato dal fatto che a valle della filiera, la grande distribuzione resiste ad ogni ritocco di listino. Non solo, in questi giorni da parte delle catene della Gdo è giunta alle imprese la richiesta di una moratoria sui prezzi per almeno 4-6 mesi.

«Una richiesta insostenibile – hanno aggiunto Federvini e Uiv – considerando che già nel 2022 le aziende del vino hanno assorbito gran parte dei forti aumenti di energia e materia prime: continuare così significa perdere marginalità e redditività».

L'intero settore è in profonda sofferenza e rifiutare oggi gli adeguamenti dei prezzi, già programmati, significa mettere a rischio la tenuta dell'intera filiera vitivinicola a monte della distribuzione. Secondo Federvini e Unione Italiana Vini (Uiv) è necessario avviare un dialogo schietto e fattivo lungo tutta la filiera perché serve condivisione e la collaborazione di tutti per affrontare la difficile situazione contingente.