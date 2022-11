Prigozhin, abbiamo interferito in voto Usa e continueremo a farlo

I punti chiave Nyt: Russia ha ripreso a interferire online per Midterm

Yevgeny Prigozhin, l’uomo d’affari russo noto come fondatore della compagnia privata Wagner, ha dichiarato di aver già interferito in passato con il voto negli Usa e di essere intenzionato a «continuare a farlo». È la prima volta che Prigozhin conferma un’accusa che gli è stata rivolta per anni, scontrandosi sempre sulle sue smentite. «Abbiamo interferito, stiamo interferendo e continueremo a farlo - ha dichiarato in un post sui social media della sua azienda Concord - In modo accurato, preciso, chirurgico, in un modo che è unico per noi». Prigozhin è già stato sottoposto a sanzioni americane insieme a 12 cittadini e tre aziende russi per aver orchestrato una campagna sui social media tesa a «dividere e alimentare discordia» in vista del voto del 2016, quello che ha sancito il successo elettorale di Donald Trump.

Prigozhin è stato incriminato nel 2018, nel vivo dell’indagine del consulente speciale Robert Mueller sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali del 2016. Il Dipartimento di Giustizia ha poi archiviato le accuse su due aziende nel mirino degli inquirenti, Concord Management e Consulting LLC e Concord Catering. Prigozhin ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nell’operazione, ma non è la prima volta che ritratta la sua posizione.

L’uomo d’affari, soprannominato «lo Chef di Putin» per i suoi contratti di catering con il Cremlino, aveva anche smentito i suoi legami con Wagner, salvo ammettere nel settembre 2022 dia ver fondato e finanziato la società nel 2014. La campagna di disinformazione starebbe tornando alla carica in vista del voto di Midterm, sempre con la regia dell’oligarca. Nei mesi precedenti al voto, scrive il New York Times, sono stati riattivati account falsi per prendere di mira Joe Biden e i dem, nonchè suscitare la rabbia degli elettori conservatori e minare la fiducia nel sistema elettorale Usa. L’obiettivo, però, è nuovo: contestare gli aiuti militari a Kiev usando i soldi dei contribuenti. Tra i responsabili principali della macchinazione ci sarebbe la Internet Research Agency, guidata dallo stesso Prigozhin.