Prigozhin, che cosa ha detto il capo della Wagner che sfida Putin

«Putin ha tradito la Russia»

Ha poi accusato Vladimir Putin di aver «tradito Mosca per ambizione personale».

“Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti e 25 mila, e poi altri 25 mila”. E’ questo il testo del messaggio audio pubblicato su Telegram. I mercenari del Gruppo Wagner sono “pronti a morire” nella loro azione contro l’esercito russo, una scelta che è stata fatta “per il popolo russo”.

Un video diffuso da Grey Zone, uno dei canali Telegram vicino al Gruppo Wagner, mostra Yevgeny Prigozhin e i suoi mercenari presso il quartier generale delle Forze armate russe a Rostov-sul-Don mentre stanno avendo colloqui con il colonnello generale Yunus-Bek Evkurov, viceministro della Difesa russo (a sinistra nella foto qui sotto), e con il tenente generale Vladimir Alekseev, vice capo del Gru, l’intelligence militare russa (a destra).

Nel video i militari discutono di quello che sta accadendo in Russia, in particolare della scelta di Prigozhin di prendere Rostov. “Mi rattrista che per colpa vostra ci sarà una festa di champagne a Kiev per tre giorni”, dice il viceministro a Prigozhin, che risponde di essere venuto qui “per prendere il capo di stato maggiore russo (Valery Gerasimov ndr) e Shoigu”. In un secondo video pubblicato dal canale si vede Prigozhin nel quartier generale che sostiene che il Gruppo Wagner controlla l’edificio stesso e che ha il controllo del campo d’aviazione per impedire agli aerei da combattimento di decollare. Dietro di lui si muovono calmi civili e militari.

In più di un’occasione Prigozhin si rivolge al vice ministro in toni autoritari chiedendo che gli si rivolga in maniera «rispettosa» ed Evkurov ammonisce. Alcuni commentatori hanno definito «umiliante» per i vertici militari russi il trattamento che hanno subìto dal capo della Wagner.