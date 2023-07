Prigozhin, colpo di scena: non è in Bielorussia ma a San Pietroburgo (o Mosca)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo colpo di scena nella saga Prigozhin. Il capo dell’esercito privato di Wagner che il mese scorso ha inscenato una ribellione contro la leadership militare del Cremlino è tornato in Russia, secondo il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.



Yevgeny Prigozhin “è a San Pietroburgo”, ha detto Lukashenko ai giornalisti a Minsk giovedì, secondo l’agenzia di stampa statale Belta. Il leader dei mercenari potrebbe anche essere andato a Mosca, ha aggiunto il presidente.

Lukashenko ha detto la scorsa settimana che Prigozhin si trovava in Bielorussia pochi giorni dopo aver accettato di allontanare i suoi mercenari da una marcia su Mosca il 24 giugno, che si era trasformata nella più grande minaccia al governo russo del presidente Vladimir Putin, durato quasi un quarto di secolo. Il fondatore di Wagner non è apparso in pubblico dalla fine della rivolta.

Il Cremlino non sta seguendo gli spostamenti di Prigozhin e non ha intenzione di farlo, ha dichiarato giovedì il portavoce di Putin Dmitry Peskov ai giornalisti, secondo quanto riportato dal servizio di informazione Interfax.

In base a un accordo mediato da Lukashenko, Putin ha accettato di permettere a Prigozhin di andare in Bielorussia, così come a qualsiasi combattente Wagner che volesse unirsi a lui, e di far cadere un’indagine penale contro di loro per ammutinamento armato.