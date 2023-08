Prigozhin, l’incognita dei funerali del capo di Wagner e il giallo sulla presenza di Putin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver confermato ufficialmente la morte di Evghenij Prigozhin e dei suoi compagni di viaggio, in base ai risultati dei test compiuti sul Dna dei passeggeri del volo precipitato il 23 agosto scorso, il Cremlino è ora alle prese con il problema dei funerali del capo della compagnia Wagner. Che rischiano di dare sfogo alla rabbia dei suoi uomini, al dolore dei simpatizzanti: portando allo scoperto lo spessore di un sostegno popolare e di un malumore contro il sistema dentro e fuori le fila dell'esercito, in grado di riagganciarsi alla sfida al regime lanciata dallo stesso Prigozhin in quel fatale 24 giugno. Una sfida che potrebbe essere rimasta accesa, alimentata dalla stessa morte del comandante e di Dmitrij Utkin, il suo braccio destro.

Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, spiega che non è ancora stata presa alcuna decisione sulle modalità della cerimonia funebre e sull'eventuale partecipazione di Vladimir Putin: la priorità, ha aggiunto, spetta ai familiari. Il dilemma nasce dal fatto che Prigozhin aveva la medaglia di «Eroe della Russia», onorificenza per cui sono previsti funerali solenni. Ma sui canali fedeli a Wagner infuria la polemica: qualcuno avrebbe già programmato un addio pubblico in grande stile, con tutti i membri di Wagner uccisi seppelliti insieme. Idea non gradita ai servizi dell'Fsb.

Il precedente del funerale di Gorbaciov

Esattamente un anno fa, Vladimir Putin si era trovato di fronte a un dilemma simile riguardo alla partecipazione ai funerali di Mikhail Gorbaciov: dilemma risolto con una visita “privata” alla salma dell'ultimo leader sovietico, con cui Putin aveva più di un motivo di attrito. Ora la situazione è ancora più delicata per il presidente russo, che ha reso omaggio a denti stretti all'ex alleato che si è rivoltato contro di lui, pur avendone ordinato con ogni probabilità l'eliminazione.

E ora, pur tenendo le distanze dal «traditore», Putin deve trovare il modo di non radicalizzare il lutto dei seguaci di Prigozhin, di non provocare i nostalgici di un uomo che ha combattuto per la Russia in Africa e in Medio Oriente, determinato fino all'ultimo a eseguire gli ordini del presidente nelle drammatiche settimane passate con i propri uomini tra le rovine di Bakhmut, in Ucraina.

Ampiamente documentate dai video che Prigozhin trasmetteva quotidianamente: in trincea dal fronte, tra le loro tombe nei cimiteri, in mensa con i suoi «wagnerovzy», al loro fianco sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina, in tenda. Pronto a difenderli attaccando e insultando i vertici militari russi.Immagini opposte al distacco mantenuto in tutti questi mesi di guerra da Putin: con Prigozhin il presidente ha in comune un'adolescenza turbolenta nei cortili poveri della Leningrado degli anni 60-70, che ha lasciato a entrambi il gusto per un linguaggio rude e l'esibizione dei muscoli. Ma se il 1° gennaio 2000 Putin scelse di trascorrere il suo primo giorno da presidente in pectore con le truppe a Grozny, in Cecenia, nei mesi dell'”operazione speciale” in Ucraina Putin non si è mai fatto fotografare al fronte con i propri uomini. Putin teme la lealtà che i miliziani avevano verso Prigozhin, e la sua popolarità.