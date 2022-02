Prima acquisizione per Bitpanda che entra nella custodia di criptovalute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bitpanda cresce nell'ambito delle criptovalute ampliando il servizio per gli investitori anche alla custodia. La app di investimento austriaca ha infatti annunciato l'acquisizione, la prima della sua storia, della fintech britannica Trustology, piattaforma istituzionale di custodia di cripto regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Fca).



L'obiettivo è offrire a tutti gli utenti, sia a livello retail che istituzionale, una piattaforma di custody di cripto di livello istituzionale, sicura, sofisticata e rispettosa di tutte le regole. Inizialmente, la nuova Bitpanda Custody prenderà in custodia tutti gli asset di Bitpanda, riferiti sia al business retail, che istituzionale, che white label, diventando così una delle piattaforme di custodia di asset digitali più grandi al mondo.

I fondatori di Bitpanda: da sinistra Christian Trummer, Paul Klanschek ed Eric Demuth

Bitpanda Custody potrà offrire servizi di custodia nel Regno Unito, andando ad affiancare le licenze già possedute dalla piattaforma nell'Unione Europea ed espandendo la gamma di servizi offerti a clienti e partner.

L'introduzione del servizio di custodia è il primo passo per lanciare l'offerta di Prime Brokerage nell'ambito di Bitpanda Pro, affiancando così l'exchange regolamentato di asset digitali. Bitpanda Pro si impegnerà su un modello di commissioni innovativo con l'obiettivo di portare a zero i costi di custodia per i clienti che utilizzano attivamente l'exchange e il desk Otc, il cui lancio è previsto a breve.

Fondata nel 2014 Bitpanda è nata come società per comprare e vendere cripto, con l'obiettivo di modernizzare gli investimenti nell'era degli asset digitali. Da allora, la piattaforma ha ampliato la sua proposta ispirata alla flessibilità di investire in asset class diversificate - azioni frazionate, Etf, criptovalute e metalli preziosi - con somme a partire da un euro.