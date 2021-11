Prima apertura nella città eterna per Nobu Hospitality

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nobu Hotels arriva a Roma dove aprirà il suo primo hotel nel 2022. L’iconico brand Nobu Hospitality - iconico lifestyle brand internazionale fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper - aprirà il suo primo hotel in Italia. Si tratta del Nobu Hotel and Restaurant Roma. La struttura ospiterà al suo interno anche l'unico ristorante targato Nobu nella Capitale. L’apertura è prevista per l'Estate 2022,

Nobu Hotel and Restaurant Roma

Nobu Hotel and Restaurant Roma nasce dalla partnership tra Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto, e Nobu Hospitality. Il progetto prevede infatti la trasformazione della celebre proprietà di Via Veneto in un Nobu Hotel. Strategicamente posizionato nel cuore della Città Eterna, a pochi passi da alcuni dei luoghi più iconici di Roma come il meraviglioso parco di Villa Borghese, Piazza Barberini, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, Nobu Hotel and Restaurant Roma darà un nuovo elettrizzante impulso alla rinomata Via Veneto. La struttura occuperà due maestosi edifici risalenti al XIX secolo, uniti per creare un capolavoro di architettura moderna che al contempo rende omaggio al suo illustre passato.

Focus sull’esperienza dell’ospite

Al Nobu Hotel and Restaurant Roma ci saranno 122 camere e suite - tra cui una Nobu Suite di 500m² - un ricercato e spettacolare green-rooftop, ampi spazi per eventi privati e corporate, una City spa e un centro fitness all'avanguardia e, naturalmente, un ristorante Nobu (aperto anche per room service h24). L’albergo ospiterà anche un Club lounge esclusivo per ascoltare sofisticata musica internazionale. Il Nobu Hotel and Restaurant Roma sarà incentrato sulla esperienza per l'ospite ma anche su ecologia e sostenibilità. «L'incredibile dedizione di Nobu, la passione di Meir, la visione di Bob ed il suo smisurato amore per l’Italia - sottolinea Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto- uniti alla straordinaria leadership di Trevor e Struan, ed alla preparazione di tutto il team manageriale, renderà questa apertura emozionante e unica nel panorama dell’hotellerie mondiale. Sono profondamente onorato di avere Nobu come partner perché condividiamo gli stessi valori su qualità, servizio ed eccellenza. E qui oggi non posso nascondere il mio amore verso il Giappone e verso la loro straordinaria cultura della ospitalità. «Roma è la capitale mondiale della gastronomia e di conseguenza location perfetta per il nostro brand, Nobu Hospitality - hanno replicato Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, e Meir Teper - Siamo davvero felici di lavorare con Carlo Acampora a questo straordinario progetto e di portare la famosa cucina e ospitalità di Nobu a Roma, per i suoi cittadini e gli affezionati viaggiatori, provenienti da ogni angolo del mondo. Con Carlo condividiamo molti valori, specialmente sul significato di ospitalità».

Il Gruppo Nobu Hospitality

Roma è uno straordinario mix di alta cultura, arti, moda e architettura storica. Caratteristiche che hanno portato il gruppo a procedere spediti con questa operazione Nobu Hospitality è stato nominato uno dei 25 marchi più innovativi del lusso da Robb Report, classifica di una selezione ristretta di marchi di lusso globali. La crescita naturale di Nobu Hospitality, costruita su servizio, immagine e reputazione, offre uno spettro completo nella gestione di hotels, ristoranti e residences, per progetti unici in tutto il mondo. Fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, con operazioni che si estendono in cinque continenti, il marchio Nobu prospera nelle capitali di tutto il mondo come la più ricercata esperienza di lifestyle di destinazione. Il primo Nobu Hotel ha aperto nel 2013 a Las Vegas e da allora sono stati aperti anche a: Manila, Miami Beach, Malibu, Shoreditch (Londra), Ibiza, Palo Alto, Marbella, Los Cabos, Barcellona, Varsavia, Chicago e Portman Square (Londra). Altri Nobu Hotels sono attualmente in sviluppo a Marrakech, Riyadh, Atlanta, Toronto, Atlantic City, New Orleans, San Paolo, Tel Aviv, in Thailandia, Amburgo e Al Khobar. Nobu è costantemente e strategicamente concentrato sulla ulteriore espansione del proprio portafoglio globale di hotels attraverso un solido network.