Prima cabina di regia sul Recovery: si parte da piano asili nido e investimenti in ricerca

Il piano per l’infanzia

Accanto ai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Ricerca e Università, Maria Cristina Messa, ci saranno anche Elena Bonetti e Mara Carfagna, coinvolte nel piano per l’infanzia che in larga parte si concentrerà nelle regioni del Meridione, e Mariastella Gelmini.

Università: Messa, ricercatori in Italia hanno avuto pochi fondi

La vigilia della cabina di regia a Palazzo Chigi ha registrato l’intervento della ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Intervenuta al “Made in Italy Summit 2021” organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times e Sky Tg24, ha ricordato che i ricercatori in Italia hanno avuto pochi fondi. «Un ricercatore italiano anche quando ha trovato una posizione che gli permetta di vivere, ha bisogno di poter accedere in maniera competitiva a dei fondi di ricerca - ha detto -. Il nostro Paese ha avuto pochi fondi di ricerca negli ultimi 10 anni con dei finanziamenti imprevedibili: c’era l’anno in cui non c’erano fondi e l’anno in cui c’era il doppio dei fondi. Questo ha sicuramente creato una impossibilità di programmare perché la ricerca va programmata.

Negli ultimi 5/6 anni forte apertura verso il mondo dell’impresa

Quanto invece al rapporto con il mondo del lavoro, la ministra ha sottolineato che «c’è stato un cambiamento nell’università nei ultimi 5/6 anni, di una forte apertura verso il modo dell’impresa. È molto più immediato con grandi imprese, meno con piccole e medie imprese. Dobbiamo lavorare su questo rapporto: soprattutto dal punto di vista formativo». E poi ha aggiunto che «una iniziativa che partirà adesso, appena saremo in grado di pubblicare e condividere in cabina di regia le linee guida per la messa a punto del Pnrr ,riguarda proprio le linee di collaborazione fra Accademia, Università, Ente di ricerca ed imprese, avranno una fortissima interazione che è molto stimolata anche dal punto di vista finanziario, sarà una leva fortissima».