Prima casa/ Acquisto a titolo gratuito

(Alfonso de Tomás - Fotolia)

L’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto a titolo gratuito non preclude, poi, la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto (o realizzazione in appalto su area di proprietà) a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici prima casa. In alternativa all’acquisto, infine, le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, alle medesime condizioni, si applicano anche per la sua costruzione su area edificabile già posseduta.