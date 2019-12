Prima casa/ Costruzione in appalto e aliquota Iva

(Jean-Paul Comparin - Fotolia)

La costruzione in appalto della prima casa è soggetta all’aliquota Iva del 4% (numero 39 tabella A, parte II, Dpr 633/72). A differenza di quanto previsto per l’acquisto, tuttavia, i requisiti richiesti devono sussistere sia nel momento in cui i lavori di costruzione vengono eseguiti sia al momento di ultimazione degli stessi.