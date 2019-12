Prima casa/ Forze Armate e Polizia

(FOTOGRAMMA)

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini dell’applicazione della agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Inoltre, gli appartenenti alle Forze dell’ordine possono affittare o dare in comodato il proprio appartamento e contemporaneamente godere della detrazione per il mutuo. L’unica condizione richiesta per il riconoscimento della qualifica di prima casa all’appartamento acquistato, infatti, è che si tratti dell’unico immobile posseduto su tutto il territorio nazionale.