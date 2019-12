Prima casa/ Successione o donazione

In sede di acquisto per successione o donazione, è possibile usufruire delle agevolazioni per la prima casa riguardo alle imposte ipotecarie e catastali (che in tal caso sono dovute in misura fissa, anziché nella misura complessiva del 3% del valore degli immobili). Ovviamente per le agevolazioni occorre la ricorrenza dei requisiti di legge. Tra l’altro, in caso di successione o donazione a favore di più beneficiari, è sufficiente che i requisiti soggettivi (residenza nel Comune e non possesso di altre abitazioni nel Comune e in Italia anche di porzione di abitazione acquistata con i benefici prima casa), siano posseduti da un solo beneficiario, perché l’agevolazione possa essere usufruita da tutti.