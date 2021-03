Prima casa ai tempi del Covid: ecco tutte le regole

Non è necessario. Infatti, per ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che l’acquirente risieda o lavori nel Comune in cui è l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Nel caso in cui, al momento del rogito, l’acquirente non risieda né lavori nel Comune in cui è ubicata l’abitazione, la legge gli concede 18 mesi di tempo per trasferire la propria residenza in quel Comune. Attenzione: non necessariamente nell’abitazione acquistata con il beneficio fiscale.

Per beneficiare dell’agevolazione prima casa l’acquirente non deve possedere altre case nello stesso Comune?

L’acquirente deve dichiarare, nel contratto di compravendita, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile oggetto di acquisto agevolato. Pertanto se già possiede una casa nello stesso Comune, deve venderla prima di stipulare il nuovo acquisto.

Per beneficiare dell’agevolazione prima casa l’acquirente non deve possedere altre case ovunque ubicate?

L’acquirente deve dichiarare, nel contratto di compravendita, di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa. Tuttavia l’acquirente, nel caso in cui già possieda una abitazione comprata con l’agevolazione prima casa, può stipulare il nuovo acquisto, beneficiando nuovamente dell’agevolazione. Ma, entro un anno, deve alienare la casa precedentemente acquistata.