Prima fiera virtuale del turismo di lusso: ottimo link tra agenzie e albergatori

Qual era il sentiment degli incontri, data la circostanza particolare?

Dopo giorni di brutte notizie e confinamento, le persone erano felicissime di ritrovarsi, chiacchierare, condividere pensieri. Unica regola: vietato parlare di Covid 19.



Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria. Come vede la ripresa?

Sarà a fasi. Ho parlato con molti clienti della mia agenzia di viaggi Peplum, con sede a Parigi. Non vedono l'ora di ricominciare a viaggiare. Appena si potrà, lo faranno nel proprio Paese. Per esempio, i francesi, forse già a giugno, andranno a Biarritz o in Costa Azzurra. Poi riaprirà l'Europa, e speriamo che tra luglio e agosto tornino alla normalità anche treni e aerei. Non credo che si andrà oltre l'Europa. Le persone sono intimorite, anche dal rischio di altre quarantene. Certo, l'Europa soffrirà per l'assenza del mercato americano, fondamentale. Ma sono certo che, a tempo debito, riprenderà anche quello.



Secondo lei cambierà il modo di viaggiare?

Alla fine di questa storia, le persone non vedranno l'ora di viaggiare. Molti si accontenteranno di viaggi brevi, ma ci sarà qualcuno che vorrà scalare l'Himalaya o fare un trekking tra Cile e Argentina, e lo farà. Anche perché non si può escludere che il lockdown si ripresenti.



Intende che ogni lasciata è persa?

Dico che stavolta, chi sogna di andare in un posto, appena può, ci va di sicuro, con la consapevolezza di investire su un'esperienza favolosa e forse irripetibile.



Visto il successo, continuerà la versione in remoto di The Essence of Luxury?

Ad aprile trasmettiamo la conferenza con gli interventi registrati, a maggio organizziamo gli incontri tra operatori e stampa, ed è quasi pronto il nostro “barometro” sull'andamento del mercato e sulle destinazioni. Diventerà un format, senza sostituire l'evento fisico. Gli incontri di persona e i party sono insostituibili.