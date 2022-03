Prima indagine sul Long Covid: sono oltre 200 i sintomi descritti

Fino a quando diversi esperti, tra i quali lo stesso Anthony Fauci, hanno preso sul serio la costellazione di disturbi che colpisce fino a un terzo (ma secondo alcune stime la metà) dei pazienti di tutte le età, compresi i bambini, e hanno sostenuto la necessità di vederci più chiaro e, possibilmente, di trovare terapie e trattamenti utili.

A ben vedere, però – racconta Codignola in un excursus anche storico – il Long Covid non è un inedito: molte epidemie del passato hanno lasciato eredità simili, e lo stesso accade ancora oggi, sia per infezioni quali quella da virus Ebola o da borrelia (la cosiddetta malattia di Lyme), sia per patologie misteriose come la sindrome da fatigue cronica, per le quali si sospetta un’origine virale e autoimmune.

Proprio una reazione autoimmune, del resto, potrebbe essere all’origine dei sintomi del Long Covid che, per lo più, insorgono ad almeno un paio di settimane dopo la supposta guarigione cioè, teoricamente, quando gli autoanticorpi hanno iniziato a essere presenti in quantità sufficienti, e a fare danni. Secondo alcuni di coloro che stanno cercando di capirne le origini - si legge - potrebbe trattarsi di una conseguenza immunologica della forte infiammazione della fase acuta, che evolve in autoimmunità.

In alternativa potrebbe essere una reazione che si instaura perché il virus, anche se non è più rilevabile con i tamponi, è ancora presente, e alimenta una reattività cronica. Entrambi questi scenari, però, potrebbero anche preludere al risveglio di altri virus presenti nell'organismo: un effetto a cascata già documentato in altre infezioni virali. Gli studi sono in corso, e potrebbero avere ricadute positive anche sulle altre patologie ancora poco chiare, ma molto simili al Long Covid.