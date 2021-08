Prima Industrie prepara lo spin off della divisione macchine per la stampa additiva

3' di lettura

La semestrale lascia alle spalle le ombre dell'anno della pandemia e il mese di agosto porta a Prima Industrie una dote doppia: l'operatività del nuovo stabilimento in provincia di Torino e il percorso di spin-off per il ramo dei macchinari per la stampa additiva. «La dinamica dei cambi ha avuto un forte impatto sul recupero rispetto all'anno scorso – chiarisce il presidente Gianfranco Carbonato – tanto che avremmo chiuso il semestre a +20% ma in realtà siamo rimasti sotto questa soglia per effetto...