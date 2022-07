Prima il messaggio alla Camera, poi Draghi si dimette al Quirinale

3' di lettura

Si può dire che ha provato fino all’ultimo a riportare tutti i leader al buon senso ma a un certo punto ha capito che non c’erano più spazi. Tant’è che in quelle telefonate fatte nel pomeriggio a Berlusconi e Salvini, quando alle sue domande e sollecitazioni si è sentito leggere il comunicato che stava preparando il centro-destra, non ha insistito.

Ha preso atto con amarezza di un quadro logorato, consumato da risentimenti da un lato e voglia di urne e rivincita dall’altro. E dunque quelle chiamate sono servite per mettere un punto fermo e portarsi avanti con il lavoro preparando con i suoi consiglieri, riuniti per tutta la giornata di ieri, le tappe istituzionali da mettere in campo dopo la discussione parlamentare. In tutti i passaggi il contatto con Draghi non è mai mancato e nemmeno la sintonia.

Così mercoledì sera è stata condivisa la scelta del premier di aspettare il dibattito alla Camera di oggi e poi recarsi in mattinata al Quirinale per le dimissioni.

Il pessimismo aleggiava da un po’ nelle stanze del Quirinale. L’opera di diplomazia aveva portato qualche passo avanti che però nelle ultime ore aveva trovato blocchi insuperabili. Si è visto anche nel voto di ieri al Senato dove Draghi ha avuto un sì risicatissimo, rischiando pure la mancanza di numero legale. In pratica quell’unità nazionale è a brandelli.

La sostanza è che non c’è più strada per continuare la legislatura, finisce con quella formula di un governo politicamente «neutro» che il capo dello Stato aveva messo in piedi perché l’Italia reggesse l’urto della pandemia, organizzasse la campagna di vaccinazione e avviasse il lavoro sul Pnrr. Che ora rimane in panne, con miliardi che si bloccano. Qui sta il rammarico oltre che la preoccupazione per il quadro internazionale con la guerra in corso in Ucraina. Lo sguardo di Mattarella è già ai prossimi giorni, a cosa può accadere sui mercati, a quali decisioni potranno assumere in Europa senza più la presenza di un Governo che aveva una sua autorevolezza.