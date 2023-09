«Prima o poi mi scopriranno…». Come affrontare la “sindrome dell’impostore” in azienda

Il potere negativo di una convinzione

La potenza negativa di questo pensiero è enorme: porta la persona a concentrare l'attenzione sul giudizio altrui; sulla necessità di fare di più per evitare di essere “beccato”; sull'incrementare i livelli di ansia prestazionale e di perfezionismo, creando un circolo vizioso davvero difficile da gestire.

Come tutto, anche la Sindrome dell'impostore può essere presente a vari livelli. Molte persone che incontro in azienda ne sono affette: alcune in modo significativo, la maggior parte in forma leggera. Credo che in forma leggera non sia necessariamente un elemento negativo; meglio una lieve Sindrome dell'impostore che mi fa lavorare con attenzione rispetto a una esagerata sicumera che mi porta a sottovalutare le capacità necessarie per affrontare un compito.

La mia percezione è che la sindrome appartenga più spesso alle donne, che forse più frequentemente degli uomini sentono di dover dimostrare al mondo il loro valore e percepiscono alte attese sulle loro performance. Ma al di là del genere di chi ne è affetto, monitorare la presenza e il livello di questo fenomeno in azienda è molto importante: la sindrome brucia energia e capacità, crea potenziali rinunce a priori, porta le persone di valore a nascondersi.

Se un'azienda vuole realizzare benessere e crescita dei propri collaboratori deve saper creare un ambiente in cui la frase interiore può essere espressa senza timore e dove le persone siano aiutate a comprendere come evitare di restare succubi della Sindrome dell'impostore. Come è riuscita a fare quella realtà aziendale dove una donna mi ha detto ridendo: “Ho imparato a gestire la mia sindrome. Quando mi prende la paura di essere scoperta lo dico apertamente e mi dico anche che se non mi hanno scoperto fino ad adesso… Beh, allora vuol dire che la capacità di non farmi scoprire mi appartiene. E se ho sviluppato quella capacità, vuol dire che sono una capace!”

* Partner bbsette – Consulenza, Formazione e Giochi Professionali