Prima prova ok per i conti: S&P conferma il rating dell’Italia (BBB stabile)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Buona la prima. Ieri sera S&P ha confermato la tripla B e l’outlook stabile sui nostri titoli di Stato, aprendo così la stagione dei rating sui nostri titoli di Stato. La decisione certifica che per l’agenzia le scelte di politica economica compiute dal Governo con la NaDef e la manovra non modificano il tasso di rischio dei BTp, che ieri hanno chiuso in leggero calo a 4,91% con uno spread a 203 punti. «Abbiamo scritto una legge di bilancio correttamente impostata», era tornato a ribadire in mattinata...