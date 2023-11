Prima della Scala, per il Don Carlo è già sold out

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la nona volta, il Don Carlo di Giuseppe Verdi aprirà, il prossimo 7 dicembre, la nuova stagione lirica della Scala di Milano. Eppure, assicura il maestro Riccardo Chailly che la dirigerà, sarà qualcosa di nuovo per chi vi assisterà. Perché «ogni volta che la studio vi trovo qualcosa di nuovo», ha detto il direttore musicale, qualcosa che sorprenderà e incuriosirà i melomani.

Ma anche grazie alla lettura che ne ha dato il regista, Luis Pasqual: «È un’opera che parla del potere, ma Verdi ci fa vedere questo potere sempre dietro le quinte, mai nella sua veste ufficiale. E proprio questo punto di vista ho cercato anche io di riportare», ha spiegato il regista, aiutato nel suo lavoro dallo scenografo Daniel Bianco, che ha creato le scene, e da Franca Squarciapino, che ha realizzato i costumi.

Un cast «da sogno»

E poi c’è il cast, che il sovrintendente del teatro milanese, Dominique Meyer, definisce da sogno: Francesco Meli come Don Carlo, Anna Netrebko come Elisabetta di Valois, Michele Pertusi come Filippo II, Elīna Garanča come Principessa d’Eboli, Luca Salsi come Marchese di Posa e Ain Anger come Grande Inquisitore. Protagonista di non minore rilievo il Coro del Teatro alla Scala diretto da Alberto Malazzi.

Perché Don Carlo per la Prima della Scala? «Perché è una delle grandi opere del repertorio mondiale», risponde semplicemente Meyer, soddisfatto per il lavoro fatto, a cui il pubblico della Scala ha risposto con entusiasmo, mandando in sold out il botteghino della Scala non solo per la Prima di Sant’Ambrogio, ma anche per tutte le sette repliche in programma fino al 2 gennaio.

Un Don Carlo per Milano

Rappresentata per la prima volta all’Opéra di Parigi nel marzo 1867, il Don Carlo fu messo in scena a Milano pochi mesi dopo, ma la versione ripresa da Chailly per questa Prima è quella approntata dal compositore per la Scala nel 1884. L’opera ha poi inaugurato la stagione scaligera nel 1868, 1878, 1912, 1926, 1968, 1977, 1992 e 2008.