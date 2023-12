Prima della Scala, per il Don Carlo quasi 2,6 milioni di incassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non ci sono solo i 13 minuti di applausi ai protagonisti del Don Carlo a sancire il successo della Prima della Scala andata in scena ieri sera a Milano. Il Teatro ha diffuso oggi i numeri del 7 dicembre e sono numeri che fotografano il ritorno ai fasti pre-pandemia, con quasi 2,6 milioni di incassi, 80mila in più rispetto al 2022, una cifra sui livelli dei massimi storici.

Non solo: se platea e palchi del Piermarini erano sold out (e lo saranno per tutte le sette repliche del Don Carlo, fino al 2 gennaio), anche gli spettatori da casa sono stati numerosi, con 1,4 milioni di persone sintonizzate su Rai1 (l’8,4% dello share), numeri in calo rispetto al Boris Godunov dello scorso anno e ben lontani dal record di 2,8 milioni di Tosca. Si aggiungono 9,8 milioni di contatti, quasi dieci milioni di persone che hanno intercettato la trasmissione dell’opera. Il programma «Aspettando Don Carlo» con Bruno Vespa e Milly Carlucci, su Rai1 dalle 17,45, ha raggiunto addirittura gli 1,813 milioni di spettatori (il 17,2% di share).



Il commento di Meyer

«Voglio ringraziare Rai Cultura che ha trasmesso lo spettacolo su Rai1 per la prima volta in 4k garantendo agli spettatori italiani e di tutto il mondo un livello qualitativo senza precedenti – ha commentato il Sovrintendente Dominique Meyer –. La Prima è il momento in cui si sente più che mai il lavoro collettivo di tutto il Teatro e vorrei estendere il mio ringraziamento, oltre che all’Orchestra e al Coro, a tutti i reparti della macchina scaligera, dal palcoscenico ai laboratori e agli uffici».

La Prima è stata seguita da inoltre da più di 130 giornalisti accreditati provenienti da 11 Paesi ed è stata raccontata sui social (Instagram/X/Facebook/Tiktok) con l’hashtag #PrimaScala, mostrando non soltanto immagini dello spettacolo e della serata dai foyer ma anche tutto ciò che avviene dietro le quinte.

Una Scala sempre più social

Su Tiktok i follower hanno potuto assistere in esclusiva a una diretta di 1 ora e 20 minuti che ha fatto vedere il backstage, con interviste alle maestranze e a tutti coloro che hanno contribuito allo spettacolo (dai coristi al direttore di scena, dal capo macchinista ai sarti e truccatori), e hanno potuto vedere il coro che ha cantato l’inno nazionale dal retropalco prima di andare in scena. Ecco i numeri: 30.700 visualizzazioni, 28.300 spettatori distinti, picco di spettatori 1.900, 17.900 like. Nell’ultima settimana il profilo ha ottenuto 12.160 follower in più rispetto a prima.