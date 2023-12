Prima della Scala, nei laboratori dell’Ansaldo dove nasce lo spettacolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Preparatevi per una Prima della Scala molto «teatrale», con elementi scenici imponenti e complessi, decine di coristi e comparse che si muovono in scena accanto ai solisti, cascate d’oro e un profluvio di gorgiere che spuntano tra costumi d’epoca barocca.

Più di 400 costumi, realizzati, come le scene, all’interno dei laboratori del Teatro, dove 150 persone tra falegnami, fabbri, carpentieri, scenografi, tecnici di scenografia, scultori, sarti e costumisti che hanno lavorato dietro le quinte per mesi, trasformando i bozzetti, le visioni e le idee di Lluís Pasqual (il regista), Daniel Bianco (che firma le scene) e del premio Oscar Franca Squarciapino (autrice dei costumi).

Per realizzare gli abiti dello stuolo di frati che solca il palcoscenico (53 coristi, oltre a 60 comparse e alcuni figuranti) ci sono voluti mille metri di fustagno. Per le scene – essenziali e pulite, ma pur sempre espressione del barocco spagnolo – ci sono volute 18mila foglie d’oro, 100 chili di stucco, altrettanti di gesso, di poliuretano e di gomme per calchi. E ancora, 450 metri di velluto nero, oltre 400 costumi, 140 cerniere, 50 chili di chiodi e 16mila viti di varie misure.

Un 7 dicembre «di sostanza», ci assicura Emanuela Finardi, la capo-scenografa del Teatro alla Scala che ha seguito la realizzazione delle scene del Don Carlo da principio alla fine. Un’opera complessa non solo sul piano musicale, ma anche nella realizzazione tecnica delle scene e dei costumi, che hanno richiesto quasi quattro mesi di lavoro serrato alle maestranze del teatro scaligero e una settimana per essere trasportate (sei camion per notte, con 9 metri di cassone ciascuno) dai laboratori dell’Ansaldo (in via Bergognone, nella zona Sud di Milano) al Piermarini. Per non parlare delle ore e delle prove necessarie per montare e adattare tutto quanto al palcoscenico e assicurarsi che tutto funzionasse. Mettere in scena spettacoli tanto complessi richiede competenze ed esperienza oggi molto difficili da trovare e ancora più difficili da trovare all’interno di un teatro. È un patrimonio che la Scala custodisce al proprio interno, alimentato anche dai corsi professionalizzanti che si tengono nella sua Accademia. Una vera e propria filiera produttiva, piccola ma di grandissima eccellenza ed efficienza, che contribuisce a fare del Piermarini non soltanto un’istituzione riconosciuta a livello internazionale per la qualità della sua orchestra, del suo coro o del suo corpo di ballo, ma anche per queste competenze artigianali e tecniche che coltiva ancora al proprio interno.

Questa sera al Piermarini non ci saranno il presidente Sergio Mattarella né la premier Giorgia Meloni, ma allo spettacolo assisteranno dal palco reale il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Senato Ignazio La Russa, accanto alla senatrice a vita Liliana Segre.