Prima della Scala, in piazza la protesta dei manifestanti pro-Palestina

Una grande bandiera della Palestina campeggiava in Piazza della Scala, mentre poco distante andava in scena la sfilata dei vip che entravano al Piermarini per assistere alla Prima del Don Carlo di Giuseppe Verdi.

Una protesta tranquilla e contenuta, con forse un centinaio di manifestanti che chiedevano la fine degli attacchi israeliani su Gaza (“Stop al massacro”), il rispetto delle vite dei bambini e la libertà per la Palestina. Accanto a loro, anche le bandiere dei Cub e dei

Prima della Scala: la protesta dei militanti pro-Palestina

sindacati di base, che protestavano contro la cancellazione del reddito di cittadinanza. Nel primo pomeriggio, invece, era stata la volta di un’attivista ucraina, che ha contestato la presenza della soprano Anna Netrebko, accusata di essere vicina a Putin e di non aver mai condannato l’invasione russa in Ucraina.

Proteste tutto sommato contenute, per numero e per clamore, rispetto agli scorsi anni, forse anche per via dell’assenza, tra gli ospiti della serata scaligera, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Un’iniziativa degna di nota è stata quella di alcune ospiti che, rompendo una tradizione scaligera che non ama abiti rossi, hanno scelto di indossare abiti con questo colore, per rendere omaggio a Giulia Cecchettin e alle tante vittime di femminicidio.