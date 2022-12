Prima della Scala: si apre con un’ovazione per il presidente della Repubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tutti in piedi, numerosi evviva: una lunga ovazione di ben 5 minuti ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dando il la alla serata inaugurale della Stagione d’Opera al Teatro alla Scala, con il Boris Godunov di Modest Musorgskij nella sua prima versione (1869) e per la direzione, ed è la sua nona prima di Sant’Ambrogio, del maestro Riccardo Chailly. Alla regia Kasper Holten mentre Ildar Abdrazakov è il protagonista.

Il presidente con al fianco la figlia Laura è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal governatore lombardo Attilio Fontana e dal sovrintendente Dominique Meyer che ha commentato: “E’ un sollievo” l’annuncio di Regione Lombardia che, contrariamente a quanto annunciato a fine novembre, non taglierà il contributo alla Scala per l’anno in corso”.

Loading...

Il palco reale di questa prima è particolarmente affollato, vista la presenza anche della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - in cui onore è stato eseguito l’Inno alla gioia di Beethoven subito dopo l’Inno di Mameli - del presidente del Senato Ignazio La Russa e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Conosce la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina, ma penso che la cultura sia un’altra cosa e penso che non bisogna fare l’errore di mescolare dimensioni che sono diverse” ha detto la premier rispondendo a una domanda sulle polemiche per la scelta di un titolo russo per inaugurare la stagione a Scala. “Noi non ce l’abbiamo col popolo russo, con la storia russa, noi ce l’abbiamo con scelte di chi - ha aggiunto - politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana. È una cosa diversa, secondo me è giusto mantenere le due dimensioni”. E ancora, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano,

Oltra alle numerose personalità del mondo della politica, come da tradizione hanno presenziato i protagonisti dell'imprenditoria tra cui il presidente di Banca Intesa San Paolo Gian Maria Gros-Pietro, Francesco Starace, ad di Enel, Emma Marcegaglia, presidente e ad di Marcegaglia Holding, Diana Bracco, ad dell’omonimo Gruppo. Numerosi quest'anno gli esponenti del mondo del cinema: il regista Luca Guadagnino e gli attori Stefano Accorsi, Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco, l’attrice Rocío Muñoz Morales - “la più ammirata della serata” . Per il mondo della cultura l'editore Luca Formenton, il CEO di Adelphi Roberto Colaianni, il Sovrintendete della Pinacoteca di Brera James Bradburne, gli architetti Stefano Boeri, presidente della Triennale, Mario Botta e Italo Rota.