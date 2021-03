Prima sconfitta per Biden: in Senato ritira la nomina del capo ufficio budget Con un voto quasi unanime, invece, il Senato ha confermato Cecilia Rouse presidente del Consiglio economico della Casa Bianca: sarà la prima persona afroamericana a servire come “top economist” del presidente Usa

(AP)

Con un voto quasi unanime, invece, il Senato ha confermato Cecilia Rouse presidente del Consiglio economico della Casa Bianca: sarà la prima persona afroamericana a servire come “top economist” del presidente Usa

1' di lettura

Prima sconfitta dell'amministrazione Biden nell’iter di conferma al Senato dei suoi dirigenti: la Casa Bianca, riferisce la Cnn, ha ritirato la nomina di Neera Tandem come direttrice dell'Office of Management and Budget. Tanden aveva suscitato le critiche di senatori di entrambi i partiti per i suoi tweet molto intemperanti verso alcuni di loro e non poteva contare sulla maggioranza dei voti. Ora, secondo il Washington Post, potrebbe essere nominata a una carica che non richiede l'approvazione del Senato.

Biden ha ritirato la nomina su richiesta della stessa interessata, rende noto la Casa Bianca, ma «è impaziente di vederla servire in un altro ruolo nell'amministrazione». Nella sua lettera al presidente, Tanden riconosce che «sfortunatamente appare ora chiaro che non c'è alcuna strada per ottenere la conferma». «E non voglio che la mia nomina sia una distrazione dalle altre vostre priorità», spiega.

Loading...

Con un voto quasi unanime, invece, (95 sì' e 4 no), il Senato ha confermato Cecilia Rouse presidente del Consiglio economico della Casa Bianca. Rouse, una economista del lavoro e rettrice della Scuola di affari pubblici e internazionali di Princeton, sarà la prima persona afroamericana a servire come “top economist” del presidente Usa. Precedentemente aveva fatto parte dello stesso Consiglio con Barack Obama.