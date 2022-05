Prima si camminava, ora si corre: guida al linguaggio organizzativo e formativo

Unicity & Inclusion non è solo un modo diverso di indicare la “diversity”. Riconoscere l’unicità è differente dall’evidenziare e valorizzare una diversità. In che modo la diversità diventa unicità? Uscendo dai cluster. Quindi se ogni unicità esprime potenzialmente un’opportunità, come è possibile riuscire a renderla empiricamente rilevante? Employee Experience rappresenta il salto verso politiche attive volte a sviluppare una risorsa, a favorire la retention, a delineare e rendere possibili percorsi di carriera, innalzando al contempo l'asticella della produttività e quella della soddisfazione personale.

Work-Life Integration eleva il concetto di Work-Life Balance, in quanto propone un equilibrio fondato non sulla separazione, ma sul livello di soddisfazione personale. La vita lavorativa non più come una fetta della torta “vita”, in cui lavorare è adiacente a divertirsi, vivere in famiglia, praticare hobby, ma come l’uvetta del panettone o la farina insieme al burro, allo zucchero e al lievito. Qualcosa che si mischia e si integra, valorizzandosi con il resto.

Remote Management e Remote Collaboration, due facce della stessa medaglia, non sono la versione edulcorata dei meeting su Zoom o Teams, quanto piuttosto nuove forme di relazione, fiducia, responsabilità e responsabilizzazione. Continuous feedback, sfruttando le nozioni di matematica è il passaggio dal punto alla retta. Solo il punto può determinare l’inizio di una retta, così come il feedback, che deve essere continuo, informale, strutturato ma anche spontaneo, situazionale e bilaterale. Uno scambio non verso l’alto o il basso, ma tra pari, in quel momento distinti solo da differenti prospettive e angoli di osservazione.

Distinctive contribution è il presupposto della diffusione della leadership. Oggi generare leader è l’obiettivo primario di ogni organizzazione, possibile a partire dal valore del contributo di ognuno, ovvero di ciò che ciascuno è in grado di portare all’organizzazione, non solo in termini di ricavi, fatturato, venduto o margine.

Sensibilità sociale e ambientale sono nuovi paradigmi dello scenario, ma costituiscono anche fattori di un’accelerazione sostenibile, fatta cioè non di scatti e frenate, ma da un ritmo costante nel tempo e diffusa nello spazio, utili per superare l’eventuale temporale all’orizzonte.Si prospetta, quindi, un ripensamento del modo di stare al lavoro tenendo a mente che il senso di appartenenza è un dato emotivo, oltre che fisico, un aspetto in grado di aiutare molto a compattare le aziende.