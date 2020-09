Prima Skoda su piattaforma Meb

Enyaq iV è il primo modello Skoda di serie sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica (Meb) del Gruppo Volkswagen. Al centro della Meb vi è la cosiddetta architettura a skateboard, che prevede l'installazione della batteria nel sottoscocca, per ottimizzare gli spazi. Il suv, puro elettrico a batteria, è disponibile con tre formati di batteria, quattro varianti di potenza e trazione posteriore e integrale, per soddisfare un ampio ventaglio di esigenze negli ambiti di applicazione più diversi. Grazie a tempi di ricarica rapidi e a un'autonomia fino a 510km* nel ciclo Wltp, Enyaq iV è perfettamente equipaggiato sia per la vita quotidiana sia per i viaggi lunghi. La nuova ammiraglia della Casa automobilistica ceca è prodotta nell'impianto centrale di Mladá Boleslav ed è l'unico modello Meb del Gruppo Volkswagen in Europa a essere fabbricato fuori dalla Germania.