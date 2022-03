Prima tappa dedicata alla Lombardia per l’edizione 2022 di Innovation Days

Ascolta la versione audio dell'articolo

Digitalizzazione e sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni, dall'ambientale alla finanziaria, sono le parole chiave dell'Italia che, dopo la crescita record del 2021, non vuole fermarsi. E lo sono anche della quarta edizione del roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”, che quest’anno si focalizza sulla ripartenza post-pandemica del sistema Paese, che ha come motore principale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con le Regioni protagoniste.

Come rilevato da uno studio di Banca d’Italia, l’efficacia dei singoli interventi, infatti, «dipenderà anche dalle condizioni di partenza dei territori» e «tra queste, il grado di digitalizzazione delle economie locali avrà un ruolo trasversale e determinante».

Innovation Days 2022 mette, così, a confronto imprese e istituzioni locali sulla transizione digitale ed ecologica, spiegandone i vantaggi e offrendo soluzioni, a partire dal credito, per le problematiche nell’esecuzione che il cambiamento comporta e con il valore aggiunto di un taglio tecnico operativo teso a sviluppare le competenze necessarie alle aziende per fare sostenibilità.

Il roadshow prenderà il via giovedì 7 aprile a Milano e vedrà confrontarsi il mondo delle imprese e delle istituzioni lombarde: a fare il punto su transizione ecologica e digitale, anche in relazione ai fondi messi a disposizione dal PNRR, saranno tra gli altri Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia. Presso l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda, accolti dal presidente Alessandro Spada, rappresentanti delle aziende regionali d’eccellenza al mattino si confronteranno sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, con le opportunità che offrono e le soluzioni vincenti per affrontare le problematiche che comportano.

La sessione pomeridiana sarà, invece, dedicata alle competenze e agli strumenti operativi necessari alle imprese per affrontare la transizione verso la sostenibilità. Main Partner dell’evento sarà Banca Ifis, Official Partner LeasePlan ed Event Partner Audi, Matrix42, Minsait e Vianova.

Per il programma della giornata e le iscrizioni, sia in presenza sia per la diretta streaming: https://virtualevent.ilsole24ore.com/innovationdays2022/lombardia/