Si terrà a Genova Mercoledì 17 gennaio, a partire dalle 10, la prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato dal Sole 24 Ore per fare il punto sul settore, motore strategico dell’economia nazionale.

L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, si svolgerà nella scenografica Sala del Colonnato di Palazzo della Meridiana e coinvolgerà stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico: tra i temi toccati dal Forum, lo sviluppo di strategie e politiche per plasmare un modello di turismo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

I lavori, aperti dai saluti introduttivi di Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE, e Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, saranno avviati dall’intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, a cui seguirà una conversazione con Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, sul tema del ruolo tra turismo e territorio come driver economico del Paese.

Sarà poi l’importanza del sostegno alle capacità dei territori di creare un “sistema turismo” ad essere oggetto della tavola rotonda che vedrà intervenire Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria, Patrik Romano, Direttore Generale Bologna Welcome, Maurizio Rossini, Direttore Generale Trentino Marketing, Debora Tortora, Professoressa di Economia e gestione delle imprese, Università degli studi di Milano-Bicocca.

Il focus si sposterà quindi sull’orizzonte europeo alla luce degli obiettivi stilati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: delle prospettive per il comparto, tra innovazione e obiettivi green, parleranno Loretta Credaro, Presidente ISNART, Carlo Fidanza, Parlamentare europeo, Relatore ombra Relazione sul Turismo sostenibile, e Alessandra Priante, Direttore Europa UNWTO.

I lavori del Forum Internazionale del Turismo Italiano proseguiranno con l’analisi del ruolo giocato da mobilità e accoglienza per un turismo sostenibile: a confrontarsi sul tema saranno Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato Treni Turistici Italiani e Direttore Generale Fondazione FS Italiane, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi, Aldo Werdin, Presidente Federalberghi Liguria, e Mario Zanetti, Amministratore Delegato Costa Crociere.

I lavori della mattina si chiuderanno con gli interventi di Luca Andreoli, Amministratore Delegato e Direttore generale Difesa Servizi, che offrirà un quadro del ruolo giovato dall’Amerigo Vespucci come rappresentante dell’Italia nel mondo, e Assessore al Turismo, Trasporti e Lavoro Regione Liguria Augusto Sartori.

Il Forum riprenderà nel pomeriggio con un approfondimento dedicato al turismo nautico, di cui si parlerà con Giovanni Lanza De Cristoforis, Responsabile Unità operativa Marevivo Liguria, Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica, e Luca Valentini, Direttore commerciale MSC Crociere.

Sarà quindi la valorizzazione del patrimonio del Made in Italy il tema della tavola rotonda a cui prenderanno parte Giuseppe Costa, Presidente Fondazione Palazzo Ducale, Presidente e AD Costa Edutainment e Opera Laboratori Fiorentini, Ivan Drogo Inglese, Presidente degli Stati Generali Patrimonio Italiano, Michela Marenco, Amministratrice Delegata Marenco Vini e Presidente Confagricoltura Donna Alessandria, Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, e Giovanni Verreschi, Amministratore Delegato ETT.

Al Forum sarà quindi la volta di un’analisi sul ruolo dei Grandi Eventi nel potenziare l’attrattività dei territori, argomento affrontato con Richard Brisius, Presidente The Ocean Race, e Alessandro Campagna, Direttore Commerciale Salone Nautico.

I lavori si concluderanno con due focus: il primo, intitolato “La strada verso l’aspirazione: come costruire una brand currency globale per la grande bellezza”, sarà oggetto del keynote speech di Bruno Bertelli, Global CEO of LePub, Global CCO of Publicis Worldwide, CCO of Publicis Groupe Italy; mentre il secondo focus coinvolgerà un testimonial d’eccellenza, il maestro di alta pasticceria Iginio Massari.

La partecipazione al Forum Internazionale del Turismo Italiano del Sole 24 Ore è possibile sia in presenza che da remoto: in entrambi i casi, per seguire i lavori è necessario registrarsi su ilsole24ore.com/forum-internazionale-del-turismo-italiano-genova

Main partner del Forum è Ferrovie dello Stato Italiane.