Prima telefonata tra Xi e Biden, riparte il dialogo tra Usa e Cina

Il peso degli alleati

Biden ha confermato la disponibilità a lavorare con la Cina. L’amministrazione Biden tuttavia si impegnerà a collaborare con i partner in Asia e in Europa “ per sviluppare una strategia comune per limitare le esportazioni sensibili ad alta tecnologia e gli investimenti cinesi in industrie a rischio”.

Una parte cruciale della strategia Biden punta a investimenti pubblici nell'impresa e nell'innovazione americane per promuovere la competitività degli Stati Uniti. Annunci attesi nelle prossime settimane anche se ciò comporterà un grande sforzo prima che si realizzi.

Il team di Biden sta rivedendo intanto le azioni messe in atto dall'amministrazione Trump, inclusa l’imposizione di tariffe per oltre 350 miliardi di merci cinesi. Mentre la revisione continua, le tariffe rimangono in vigore fino a quando non saranno state prese decisioni sugli adeguamenti da apportare.