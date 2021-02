Prima di Tesla, ecco la Ferrari acquistata in bitcoin Comprata da un giovane nel Padovano grazie alle ricche plusvalenze degli ultimi anni: nessun rischio al merchant. «Tante le transazioni fatte» di Pierangelo Soldavini

Elon Musk promette che presto sarà possibile acquistare una Tesla in criptovaluta, ma il campione dell’auto elettrica è stato battuto sul traguardo dalla Ferrari. Il 22 gennaio scorso un giovane padovano, investitore di lungo corso in bitcoin, ha deciso di togliersi lo sfizio della vita grazie alle ricche plusvalenze accumulate in questi anni. Così si è assicurato la sua Ferrari 360 Modena staccando un assegno, tutto digitale, da 76.000 euro direttamente dal suo wallet digitale in bitcoin.

Quando ...