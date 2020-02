Primarie democratiche: Iowa, il pasticcio dei risultati che non arrivano La responsabile locale del partito si giustifica appellandosi a un “controllo di qualità”. I risultati potrebbero non arrivare prima del pomeriggio dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Si è concluso il primo turno delle primarie nell’Iowa. Stato rurale bianco del Midwest nel quale storicamente comincia la corsa per la nomination del partito democratico. Quest’anno, però, la corsa è partita con il piede sbagliato, per colpa del sistema di registrazione dei risultati affidati a una App che è andata in tilt. Il partito parla di incongruenze trovate in tre serie di dati, i risultati tardano ad arrivare. E fioccano le polemiche per l’organizzazione, oltre che i commenti ironici del fronte opposto: «Crisi di nervi nel partito democratico. Non riescono a gestire i caucus e vogliono governare. No grazie», infierisce subito su Twitter Brad Parscale, il manager della campagna di Donald Trump.

La responsabile locale del partito democratico si giustifica parlando di «integrità dei risultati» e di «controlli sulla qualità» dei voti, necessari prima di renderli pubblici. Un pasticcio. I risultati, conferma la Cnn, potrebbero non arrivare prima del pomeriggio italiano, quindi con un ritardo clamoroso. Mentre la campagna di Bernie Sanders, citando i propri risultati interni, proclama la vittoria del senatore del Vermont, seguito da Pete Buttigieg e da Elizabeth Warren. L’ex vicepresidente Joe Biden, che chiede spiegazioni sulla gestione dei risultati, sarebbe quarto.

Il ritardo sarebbe stato generato dalla App che si sta sperimentando per la prima volta – molti responsabili locali del partito hanno lamentato problemi nel funzionamento - per inviare i risultati dai 1.700 “caucus”, le assemblee di base che si sono svolte in 99 contee, nelle palestre, le case, le chiese e le scuole di questo sterminato stato. Con le persone che hanno sfidato le gelide temperature notturne e sono rimaste in fila a 7 gradi sotto zero pur di poter esprimere la propria preferenza e la voglia di cambiamento. I seggi erano stati aperti alle 19 locali e si sono chiusi un paio di ore dopo. I risultati erano attesi per le 23.30 locali, come era stato nel 2016. E invece hanno tardato molto più del previsto, un pasticcio di enormi dimensioni che mette in dubbio l’organizzazione della macchina elettorale democratica.

Cinque front runners

Dieci i candidati in corsa. Con cinque front runners. Bernie Sanders che piace ai giovani e ai millennals. La senatrice Elizabeth Warren candidata delle donne. L'ex vice presidente Joe Biden che raccoglie le preferenze moderate delle persone più mature. La senatrice del vicino Minnesota Amy Klobuchar che vuole unire tutte le anime del partito. E i voti trasversali del giovane sindaco di South Bend Pete Buttigieg che potrebbe essere la vera sorpresa di questo turno delle primarie nell'Iowa.

Sanders preferito dai giovani

Le prime stime rese note dal Nyt, assolutamente preliminari, raccolte a campione fuori dai caucus danno Sanders in vantaggio con il 33%, Biden al 28%, Buttigieg con il 20% seguito da Warren con il 13%. Ma i risultati ufficiali non ci sono ancora. Sanders secondo alcune rilevazioni della Cnn all'ingresso dei caucus è in forte vantaggio tra gli elettori più giovani, quelli di età compresa tra i 17 e i 26 anni, con il 51% delle preferenze, seguito da lontano da Buttigieg con il 16%.