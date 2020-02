Primarie democratici / Elizabeth Warren

Elizabeth Warren, 70 anni, senatrice del Massachssetts e giurista battagliera

La professoressa Elizabeth Warren, 70 anni, giurista, senatrice del Massachusetts ha un ampio programma di riforme. Sul suo sito ci sono oltre 45 proposte politiche sui temi più vari tanto che su internet spopola il meme “Warren ha un piano per questo”. A partire dal piano “del patriottismo economico” a favore della classe dei lavoratori americani, per assistere le famiglie degli agricoltori, ridurre i debiti degli studenti universitari, rendere i college gratuiti per tutti. V

uol far pagare più tasse alle grandi società americane e introdurre regole rigide verso le big tech e l'economia digitale. Ha un piano per ridurre il consumo di oppioidi. Ha un piano di edilizia popolare federale-statale per risolvere il problema della casa delle persone a basso reddito. Favorevole alla sanità pubblica gratuita, ad alzare il salario minimo e all'ingresso dei lavoratori nei cda. Vuole eliminare i monopoli e introdurre una tassa patrimoniale. Come consigliere di Obama contribuì a riscrivere le regole per uscire dalla crisi, le normative antitrust e a tutela dei consumatori.