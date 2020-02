Primarie democratici / Amy Klobuchar

Amy Klobuchar. 59 anni senatrice del Minnesota, rappresenta l’anima centrista dei Dem

Ha appena ricevuto l'endorsement del New York Times che l'ha scelta a sorpresa per la nomination, assieme a Warren. I sondaggi la bloccano al 4%, ma potrebbe riservare sorprese. La senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, rappresenta l'anima centrista e dialogante del partito democratico. Avvocato, laureata a Yale, è la leader carismatica del Midwest, popolare nel suo stato ma capace di vincere nei tre stati vicini. Ha una grande capacità di unire, stringere accordi bipartisan su battaglie comuni, ed è tra le senatrici più produttive in termini di leggi approvate, secondo il Center for Effective Lawmaking.

In politica estera vuole riportare gli Usa a guidare il mondo con l'esempio e non con i dazi. Sul clima propone un'America a zero emissioni nel 2050. La sua agenda economica prevede programmi di investimento per equilibrare la crescita. Piani di sviluppo per piccoli imprenditori e agricoltori nelle aree svantaggiate. Tagli al budget della difesa per 2.200 miliardi in dieci anni. Banda larga e 5G nelle aree rurali. Riduzione del deficit federale record.