Primarie deocratici / Joe Biden

Joe Biden é stato vicepresidente degli Stati Uniti nei 2 mandati di Obama

Joe Biden, 77 anni, è stato vicepresidente degli Stati Uniti nei due mandati di Barack Obama, dal 2009 al 2017. Democratico moderato, cattolico, è il candidato dell'establishment. Nel suo programma economico ci sono incentivi per le famiglie a basso reddito e il congedo di malattia. Contrario alla sanità gratuita è favorevole all'espansione del Medicare. Sul clima propone la fine degli aiuti per le esplorazioni petrolifere, le nuovi centrali nucleari e una tassa sulle emissioni. Per i farmers pensa ad aiuti per pratiche agricole “verdi” e lo sviluppo della banda larga rurale. Sostiene i limiti all'immigrazione, ma vuole la cittadinanza per i dreamers. Sull'istruzione propone due anni di college gratuito, stipendi più alti per gli insegnanti, la riduzione del debito degli studenti, e aiuti agli studenti afroamericani come compensazione delle violenze razziali. Vuole introdurre limiti al budget della difesa, una tassa sui capital gain e sui redditi alti ed è a favore di un grande piano di infrastrutture finanziato con le tasse alle aziende e ai patrimoni.