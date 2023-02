Primarie Pd, derby Bonaccini-Schlein: tre scenari possibili per i dem e il centrosinistra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo mesi di interregno è arrivato il momento decisivo per la scelta del segretario o della segretaria del Pd che succederà a Enrico Letta: le primarie sono in programma domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20. Sono stati mesi in cui il partito è apparso afono sui temi dell’agenda politica del governo di centrodestra e, piuttosto, attorcigliato attorno a discussioni un po’ astratte sulla cosiddetta fase costituente o sul presunto “ordoliberismo” che secondo la sinistra avrebbe caratterizzato le gestioni del passato.

Il popolo del Pd, dopo la pesante sconfitta politica del 25 settembre scorso a cui si è aggiunta la sconfitta alle regionali in Lombardia e Lazio il 12 febbraio, arriva dunque un po’ stanco e demotivato all’appuntamento tradizionale con i gazebo. Tanto che a preoccupare entrambi i candidati in campo, ossia Stefano Bonaccini (54% al congresso tra gli iscritti) e Elly Schlein (35%) è in primis l’affluenza: l’asticella del milione di persone fissata per considerare il partito in buona salute appare alla vigilia fortemente a rischio.

Loading...

Campagna sotto tono, tesa a smussare le differenze



A rendere l’evento poco attrattivo è stato anche il modo in cui i due contendenti hanno deciso di condurre la loro lunga campagna elettorale: toni pacati e rispettosi, nessun attacco personale, tendenza a smussare le differenze.

Il governatore dell’Emilia Romagna, in pole, aveva certo interesse a non apparire troppo “renziano”, visti i trascorsi di amicizia politica con l’ex premier ed ex segretario dem Matteo Renzi, mentre al contrario la sua ex vice in regione aveva interesse a non apparire troppo di sinistra e troppo schiacciata sulle posizioni del M5s di Giuseppe Conte per non allontanare gli elettori più moderati del Pd.

I due Pd



Eppure le differenze programmatiche tra i due ci sono e sono molto forti, tali da determinare il futuro non solo del partito ma di tutto il centrosinistra.