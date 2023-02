Primarie Pd, domenica si vota in 5.500 seggi: ecco le istruzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

I gazebo sono pronti e al Nazareno il segretario uscente Enrico Letta ha già fatto spazio per il vincente delle primarie di domenica 26 febbraio. Per Stefano Bonaccini e Elly Schlein, i due candidati alla segreteria, è arrivato il momento decisivo dopo una lunga campagna elettorale con le primarie di domenica 26 febbraio. Nel voto nei circoli che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio, hanno indicato chi fra i quattro candidati - oltre a Bonaccini, Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli - dovesse andare al ballottaggio di domenica. In quella prima fase, il risultato è stato Bonaccini ha raccolto il 52,9% (79.787 voti), Schlein il 34,9% (52.637 voti), Gianni Cuperlo l’8% (12.008 voti) e Paola De Micheli il 4,3% (6.475 voti).

Quando si vota

Dodici ore per decidere chi guiderà il Pd: domenica, dalle 8 alle 20, in tutta Italia resteranno aperti 5.500 seggi: per le primarie saranno 20mila i volontari impegnati. I dati ufficiali dello spoglio verranno comunicati nella sede nazionale del Partito democratico, al Nazareno a Roma



Chi può votare

Potrà votare anche chi non abbia la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. Possono partecipare tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine Ue residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-Ue con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

Voto al gazebo

Si può partecipare alle primarie sia con voto in presenza, sia con voto online. I gazebo saranno allestiti soprattutto nelle sedi del Pd. Ma non solo. L’elenco è sul sito. Ce ne sono nei teatri, nelle scuole, nelle palestre, in immobili comunali.

Possono partecipare al voto in presenza anche gli studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (a partire dai 16 anni, alla fine saranno 1.617) e i cittadini stranieri residenti che si sono pre-registrati online entro le ore 24 del 22 febbraio 2022. Lo hanno fatto in 1.235.