Zangrillo, primario del San Raffaele: «Siamo sotto pressione ma non è uno scenario di guerra»

Tutta la mia équipe si comporta in questo modo, e non si può dire che non sia un’équipe sotto pressione: ho anch’io persone che non vanno a casa da giorni, che mi chiedono di non interrompere il turno di lavoro.

Se qualcuno su alcune testate dice “siamo come in guerra, siamo obbligati a decidere se ti curo o se non ti curo”, e se non lo spiega come ho cercato di fare io – che comunque non vuol dire: non ti curo – probabilmente questa persona ha sbagliato mestiere».

I posti letto in terapia intensiva

Il professor Zangrillo snocciola un po’ di numeri sui posti letto della terapia intensiva al San Raffaele: «Da 9 siamo arrivati a 20 e sono tutti occupati da malati di Covid-19 ventilati. In più abbiamo identificato aree per la ventilazione meccanica per altri 4 pazienti. Ci si è attrezzati per acquistare ventilatori e tutto il materiale necessario per postazioni di terapia intensiva. Tutto questo perché sono state sospese le attività chirurgiche convenzionali. Una pratica adottata da tutti gli ospedali. In più abbiamo liberato interi piani liberando spazio per i malati di Covid-19 che non hanno complicanze respiratorie o sono lievi: erano 12 i letti il primo giorno, raddoppiati in ventiquattr’ore e arriveranno a 150 a regime nel giro di uno o due giorni».

I materiali stanno arrivando

Zangrillo assicura che i materiali come i presidi di protezione per gli operatori sono presenti e la Regione si sta adoperando perché siano garantiti fino a quando ce ne sarà bisogno. Anche per quanto riguarda altri apparecchi, i ventilatori per esempio, tutte le aziende sono coinvolte e stanno rispondendo: «Proprio perché ci siamo inventati una terapia intensiva in tempo di record, questa mattina ci servivano dei monitor per il monitoraggio cardiovascolare. Ci sono arrivati in tre ore».

C’è un rallentamento nel lodigiano

Zangrillo non nasconde la gravità del momento: «La situazione è seria, ma ciò non vuol dire che sia critica o non gestita. Ho sempre cercato, e non mi sono pentito, di avere mantenuto un atteggiamento di ottimismo. Sono e resto certo che se questa, chiamiamola pure così, tragedia si fosse abbattuta in un’altra regione italiana probabilmente non saremmo a questo punto. Il sistema sanitario lombardo sta reggendo. L’epicentro è in Lombardia e ci sono zone particolarmente colpite. Da una, che è quella del lodigiano, stiamo ricavando notizie che c’è un rallentamento».