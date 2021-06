Primark apre ancora a Roma: «L’e-commerce? Ci stiamo pensando»

4' di lettura

È Roma la nuova città preferita di Primark? Nel giro di sette mesi il colosso del fast fashion irlandese ha aperto due negozi nella Capitale: il primo a novembre 2020, 7mila metri quadri nel nuovo centro commerciale Maximo, il secondo il 1 giugno, negli spazi di quello Roma Est. Certamente sono stati ottimi i risultati dei primi mesi dell'arrivo a Roma, un’apertura che ha segnato l’espansione di Primark verso il centro-sud d'Italia dopo il debutto nel 2016: «Roma Maximo è andata ben oltre le aspettative», si legge nell'interim report diffuso il 20 aprile da Abf – Associated British Food, il gigante britannico da 14 miliardi di sterline di fatturato che controlla il retailer.

Il punto vendita di Roma rientra nel piano di otto nuove aperture in Italia previste entro i prossimi 24 mesi, e annunciati a fine marzo dall'azienda: «I successi ad Arese, Milano, Verona e Firenze ci hanno fatto decidere di spostarci verso il centro, con il primo negozio a Roma – racconta Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia -. È stata una grande sfida, perché eravamo nel pieno della pandemia. Ora il programma di aperture proseguirà a Catania, Chieti, Caserta, a Milano in via Torino, dove avrà sede anche il nostro headquarter per l'Italia, Bologna, Torino e Venezia».

Luca Ciuffreda, Head of Sales Primark Italia

Un anno difficile, ma in ripresa

Primark è presente in 14 Paesi, tutti in Europa tranne gli Stati Uniti, e sta per esordire anche in Repubblica Ceca. L'espansione non si è fermata nonostante la pandemia: «Un altro dato incoraggiante è che proprio nel 2020 abbiamo aperto 12 nuovi punti vendita nel mondo, dando lavoro a 2500 persone», prosegue. Certo, il Covid ha dato una spallata ai conti di Primark: il fatturato dei 390 negozi attivi nel 2021, secondo gli ultimi dati rilasciati da Abf che coprono un periodo da settembre 2020 a febbraio 2021, è stato pari a 2,232 miliardi di sterline, in calo del 40% sull'anno precedente. A perdere terreno sono stati particolarmente i negozi nelle vie dello shopping dei centri storici delle città, a causa della mancanza di turisti e di lavoratori tenuti a casa dallo smartworking.

«Il 2021 ha ancora delle criticità, senza dubbio – dice Ciuffreda -, ma abbiamo fiducia, anche tramite questo nuovo negozio, che darà lavoro a 350 persone. Abbiamo ricevuto 10mila candidature e il 60% dei nostri dipendenti hanno ritrovato un lavoro dopo averlo perso, il 20% invece è alla prima esperienza: il più giovane ha 18 anni, il più maturo 62 ed è prossimo alla pensione. Dei 130 manager del negozio la metà sono persone cresciute internamente, che hanno iniziato come retail assistant».

L’opzione e-commerce è sul tavolo

La centralità del negozio, dell'esperienza fisica dell'acquisto, è ciò che per ora tiene ancora lontana Primark dell'e-commerce. Una scelta che ha avuto indubbie ricadute negative, soprattutto rispetto ai competitor che hanno tenuto i conti con le vendite online, quando i negozi sono restati serrati per lunghi mesi: «Nel mondo digitale abbiamo molto successo, i nostri follower sono 22 milioni. La possibilità di aprire l'e-commerce è sul nostro tavolo, la stiamo esaminando. Non escludiamo nulla. Tuttavia, per noi e per i nostri clienti l'esperienza in store resta centrale: è divertente, nei negozi si può trovare tutto, la moda, con le nostre collaborazioni, gli articoli per la casa, il beauty, il tech. Offriamo wifi e aree relax e in alcuni flagship, come quello di Birmingham o della Gran Via a Madrid, abbiamo anche il bar. Insomma, il nostro focus resta il fisico, ma vagliamo sempre nuove opportunità».